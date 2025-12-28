  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка в Дубае для VIP-персон – он перетягивал канат с тигром. Защитника «Реала» в соцсетях обвинили в содействии жестокому обращению с животными
13

Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка в Дубае для VIP-персон – он перетягивал канат с тигром. Защитника «Реала» в соцсетях обвинили в содействии жестокому обращению с животными

Дина Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка.

Защитник «Реала» Дин Хейсен вызвал споры в социальных сетях, опубликовав фотографии из зоопарка в Дубае.

Речь идет о зоопарке Fame Park, который в социальных сетях описывается как «частная ферма», а на сайте – как «заповедник» с 500 животными 150 видов. Он закрыт для публики и принимает VIP-персон только по частному приглашению. Центр принадлежит эмиратскому магнату Саифу Ахмаду Бельхасе.

Ранее этот зоопарк посещали такие футболисты, как Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Лука Модрич, Ашраф Хакими, Фил Фоден, Ламин Ямаль и Рафинья.

После публикации последовала критика в адрес Хейсена. Некоторые пользователи соцсетей выразили несогласие с временем, выбранном для поездки: «Мадрид» без центральных защитников, а Дин рядом с тигром». Это высказывание появилось под видео с футболистом, где он перетягивает канат с тигром, находящимся в клетке.

Другие пользователи раскритиковали сам факт того, что знаменитости посещают подобные места, где животные живут в клетках.

«Содействие жестокому обращению с животными и мафии, занимающейся торговлей животными. Вот это ценности!» – написал один пользователь в посте «El Chiringuito» об отпуске Хейсена. Другой подписчик поддержал это мнение, предположив, что центральный защитник «способствует жестокому обращению с животными в интересах богатых».

«Важно, чтобы спортсмены осознавали свои действия и посыл, который они несут, особенно в отношении защиты животных. Эта ситуация подчеркивает необходимость большей осведомленности и чуткости», – заявил еще один из пользователей соцсетей.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18844 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoДин Хейсен
logoлига 1 Франция
соцсети
logoВинисиус Жуниор
logoМилан
logoЛамин Ямаль
logoЛука Модрич
logoАшраф Хакими
logoРафинья Диас
logoБарселона
животные и спорт
logoФилип Фоден
logoТибо Куртуа
logoМанчестер Сити
болельщики
logoсерия А Италия
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хейсен испытывает давление в «Реале». Окружение указывает на усталость 20-летнего защитника, сыгравшего 50 матчей за клуб и сборную Испании в 2025-м (The Athletic)
22 декабря, 19:59
Главные новости
«🏆». Илон Маск репостнул слова Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке
вчера, 22:19
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе, Тчуамени и Кунде посетили матч Код-д’Ивуар – Камерун на Кубке Африки
вчера, 22:09Фото
«Интер» лидирует в Серии А после 16 матчей, «Милан» отстает на очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» – на 4 при 17 играх
вчера, 21:57
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар сыграл 1:1 с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику
вчера, 21:56
Раш о госпитализации: «Было страшно, думал, не выживу, я не мог дышать. Это заставило по-новому взглянуть на жизнь, будто мне дали второй шанс»
вчера, 21:39
300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
вчера, 21:37
«Аталанта» уступила «Интеру» – 0:1. Лаутаро забил на 65-й, гол Тюрама отменили
вчера, 21:37
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Аталанту», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
вчера, 21:36
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)
вчера, 23:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Лаутаро и хавбека «Болоньи» Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех. Форвард «Интера» забил в 4 матчах подряд впервые за 4 года
сегодня, 01:18
Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал «Интер». В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»
вчера, 22:37
«У Франка все еще менталитет «Брентфорда» – главное не проиграть, а не выиграть. Не вижу у «Тоттенхэма» четкого стиля». Экс-хавбек «Пэлас» Эмброуз о тренере
вчера, 22:33
«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце
вчера, 22:25
У «Интера» 7 побед и поражение от «Милана» в 8 последних матчах Серии А. Дальше – «Болонья»
вчера, 21:51
У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки – хавбек забил Камеруну. Больше мячей на турнире только у Мареза
вчера, 21:42
Спаллетти сказал «Иди на скамейку» Локателли, недовольному заменой в матче с «Пизой»
вчера, 21:32
Де ла Фуэнте о Хейсене: «Очень зрелый игрок для своего возраста и позиции. Дин не поддается давлению, на него можно положиться с уверенностью»
вчера, 21:09
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»
вчера, 20:39
Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»
вчера, 20:34