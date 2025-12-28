Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка в Дубае для VIP-персон – он перетягивал канат с тигром. Защитника «Реала» в соцсетях обвинили в содействии жестокому обращению с животными

Дина Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка.

Защитник «Реала » Дин Хейсен вызвал споры в социальных сетях, опубликовав фотографии из зоопарка в Дубае.

Речь идет о зоопарке Fame Park, который в социальных сетях описывается как «частная ферма», а на сайте – как «заповедник» с 500 животными 150 видов. Он закрыт для публики и принимает VIP-персон только по частному приглашению. Центр принадлежит эмиратскому магнату Саифу Ахмаду Бельхасе.

Ранее этот зоопарк посещали такие футболисты, как Винисиус Жуниор , Тибо Куртуа , Лука Модрич , Ашраф Хакими, Фил Фоден, Ламин Ямаль и Рафинья.

После публикации последовала критика в адрес Хейсена. Некоторые пользователи соцсетей выразили несогласие с временем, выбранном для поездки: «Мадрид» без центральных защитников, а Дин рядом с тигром». Это высказывание появилось под видео с футболистом, где он перетягивает канат с тигром, находящимся в клетке.

Другие пользователи раскритиковали сам факт того, что знаменитости посещают подобные места, где животные живут в клетках.

«Содействие жестокому обращению с животными и мафии, занимающейся торговлей животными. Вот это ценности!» – написал один пользователь в посте «El Chiringuito» об отпуске Хейсена. Другой подписчик поддержал это мнение, предположив, что центральный защитник «способствует жестокому обращению с животными в интересах богатых».

«Важно, чтобы спортсмены осознавали свои действия и посыл, который они несут, особенно в отношении защиты животных. Эта ситуация подчеркивает необходимость большей осведомленности и чуткости», – заявил еще один из пользователей соцсетей.