Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка в Дубае для VIP-персон – он перетягивал канат с тигром. Защитника «Реала» в соцсетях обвинили в содействии жестокому обращению с животными
Защитник «Реала» Дин Хейсен вызвал споры в социальных сетях, опубликовав фотографии из зоопарка в Дубае.
Речь идет о зоопарке Fame Park, который в социальных сетях описывается как «частная ферма», а на сайте – как «заповедник» с 500 животными 150 видов. Он закрыт для публики и принимает VIP-персон только по частному приглашению. Центр принадлежит эмиратскому магнату Саифу Ахмаду Бельхасе.
Ранее этот зоопарк посещали такие футболисты, как Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Лука Модрич, Ашраф Хакими, Фил Фоден, Ламин Ямаль и Рафинья.
После публикации последовала критика в адрес Хейсена. Некоторые пользователи соцсетей выразили несогласие с временем, выбранном для поездки: «Мадрид» без центральных защитников, а Дин рядом с тигром». Это высказывание появилось под видео с футболистом, где он перетягивает канат с тигром, находящимся в клетке.
Другие пользователи раскритиковали сам факт того, что знаменитости посещают подобные места, где животные живут в клетках.
«Содействие жестокому обращению с животными и мафии, занимающейся торговлей животными. Вот это ценности!» – написал один пользователь в посте «El Chiringuito» об отпуске Хейсена. Другой подписчик поддержал это мнение, предположив, что центральный защитник «способствует жестокому обращению с животными в интересах богатых».
«Важно, чтобы спортсмены осознавали свои действия и посыл, который они несут, особенно в отношении защиты животных. Эта ситуация подчеркивает необходимость большей осведомленности и чуткости», – заявил еще один из пользователей соцсетей.