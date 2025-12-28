Массимилиано Аллегри: «Цель «Милана» – играть в ЛЧ. Для скудетто нужны 82-84 очка, возможно, 86»

Массимилиано Аллегри: цель «Милана» – играть в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о целях команды и шансах на титул Серии А.

Сегодня «Милан» разгромил «Верону» (3:0) в матче чемпионата Италии.

«Мы должны были лучше контролировать мяч [при счете 3:0]. Были моменты, в которых надо было сыграть иначе. Мяч нужно перемещать постоянно, а не держать его на месте. У нас было несколько потерь, это надо исправлять.

Нкунку – очень чувствительный парень, и сегодня он хотел сыграть хорошо. Он определенно может продолжать и совершенствоваться, как и все остальные.

На данный момент кажется, что для скудетто нужно набрать 82-84 очка. Возможно, 86. Нам нужно продолжать спокойно работать с четкой целью: играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал Аллегри.