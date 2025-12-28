Сын Зидана Люка: «Для меня большая честь играть на Кубке Африки. Алжир хорошо начал, теперь нам нужно победить Буркина-Фасо»

Сын Зидана Люка: для меня большая честь играть на Кубке Африки.

Вратарь сборной Алжира Люка Зидан назвал честью возможность выступать на Кубке Африки.

Сын экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана осенью сменил спортивное гражданство на алжирское.

Алжир с Зиданом-младшим в воротах разгромил Судан (3:0) в своем первом матче на африканском турнире.

«Мы готовимся к матчу против Буркина-Фасо. У нас была хорошая тренировка, и мы знаем, что это хорошая команда.

Это всего лишь наш второй матч, и мы хорошо начали турнир. Мы должны побороться за три очка.

Для меня большая честь играть на Кубке Африки. Мы хорошо начали, теперь нам нужно быть готовыми, чтобы победить Буркина-Фасо », – сказал Люка Зидан.

Алжир примет Буркина-Фасо сегодня в 20:30 по московскому времени.