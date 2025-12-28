Сын Зидана Люка: «Для меня большая честь играть на Кубке Африки. Алжир хорошо начал, теперь нам нужно победить Буркина-Фасо»
Сын Зидана Люка: для меня большая честь играть на Кубке Африки.
Вратарь сборной Алжира Люка Зидан назвал честью возможность выступать на Кубке Африки.
Сын экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана осенью сменил спортивное гражданство на алжирское.
Алжир с Зиданом-младшим в воротах разгромил Судан (3:0) в своем первом матче на африканском турнире.
«Мы готовимся к матчу против Буркина-Фасо. У нас была хорошая тренировка, и мы знаем, что это хорошая команда.
Это всего лишь наш второй матч, и мы хорошо начали турнир. Мы должны побороться за три очка.
Для меня большая честь играть на Кубке Африки. Мы хорошо начали, теперь нам нужно быть готовыми, чтобы победить Буркина-Фасо», – сказал Люка Зидан.
Алжир примет Буркина-Фасо сегодня в 20:30 по московскому времени.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18844 голоса
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости