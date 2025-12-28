Борис Игнатьев о сравнении Сафонова и Акинфеева: «Некорректное. Игорь выделяется стабильностью и отношением к профессиональным обязанностям»

Борис Игнатьев: не стал бы сравнивать Сафонова с Акинфеевым.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слова Андрея Аршавина о том, что вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов уже сильнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Это некорректное сравнение. Акинфеев выделяется своей стабильностью и отношением к профессиональным обязанностям.

У Сафонова хорошие показатели, он взял четыре пенальти, но я бы не стал сравнивать. Нужно поиграть рядом с Игорем Акинфеевым, чтобы делать такие выводы», – сказал Игнатьев.