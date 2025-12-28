Аршавин после 1:0 с «Ньюкаслом»: «Вообще не увидел у «МЮ» футболистов. Вратаришка хороший, Доргу тоже нормальный»

Аршавин: не видел футболистов у «Манчестер Юнайтед», только если Ламменс и Доргу.

Андрей Аршавин критически оценил нынешний состав «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» посетил матч манкунианцев против «Ньюкасла » (1:0) в 18-м туре АПЛ . Единственный гол забил 21-летний Патрик Доргу.

– Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своем прайме?

– Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов.

Нет, вратаришка [Cенне Ламменс] хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный, – сказал Аршавин в выпуске на ютуб-канале Fonbet.

