Аршавин после 1:0 с «Ньюкаслом»: «Вообще не увидел у «МЮ» футболистов. Вратаришка хороший, Доргу тоже нормальный»
Аршавин: не видел футболистов у «Манчестер Юнайтед», только если Ламменс и Доргу.
Андрей Аршавин критически оценил нынешний состав «Манчестер Юнайтед».
Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» посетил матч манкунианцев против «Ньюкасла» (1:0) в 18-м туре АПЛ. Единственный гол забил 21-летний Патрик Доргу.
– Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своем прайме?
– Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов.
Нет, вратаришка [Cенне Ламменс] хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный, – сказал Аршавин в выпуске на ютуб-канале Fonbet.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Fonbet
