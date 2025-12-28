Marca поместила Куртуа на обложку, назвав «лучшим в топ-5 лиг»: «Предотвратил полный провал «Реала». Тибо сделал 174 сэйва в 2025-м – больше всех в 5 главных чемпионатах
Тибо Куртуа стал лучшим вратарем 2025 года по числу сэйвов в топ-5 лиг.
Испанская газета Marca сегодня вышла с обложкой, где указано, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа опережает всех голкиперов топ-5 лиг по числу сэйвов.
По подсчетам Marca, бельгиец сделал 174 сэйва. У Грегора Кобеля из «Боруссии» Дортмунд – 164 сэйва, у Миле Свилара из «Ромы» – 141, у Серхио Эрреры из «Осасуны» – 138, у Яна Зоммера из «Интера» – 132.
В статье о результатах Куртуа Marca отмечает, что вратарь «предотвратил полный провал «Реала» в 2025-м.
