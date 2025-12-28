  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Marca поместила Куртуа на обложку, назвав «лучшим в топ-5 лиг»: «Предотвратил полный провал «Реала». Тибо сделал 174 сэйва в 2025-м – больше всех в 5 главных чемпионатах
Фото
20

Marca поместила Куртуа на обложку, назвав «лучшим в топ-5 лиг»: «Предотвратил полный провал «Реала». Тибо сделал 174 сэйва в 2025-м – больше всех в 5 главных чемпионатах

Тибо Куртуа стал лучшим вратарем 2025 года по числу сэйвов в топ-5 лиг.

Испанская газета Marca сегодня вышла с обложкой, где указано, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа опережает всех голкиперов топ-5 лиг по числу сэйвов.

По подсчетам Marca, бельгиец сделал 174 сэйва. У Грегора Кобеля из «Боруссии» Дортмунд – 164 сэйва, у Миле Свилара из «Ромы» – 141, у Серхио Эрреры из «Осасуны» – 138, у Яна Зоммера из «Интера» – 132.

В статье о результатах Куртуа Marca отмечает, что вратарь «предотвратил полный провал «Реала» в 2025-м.

Изображение: marca.com

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?17335 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТибо Куртуа
рейтинги
logoИнтер
logoСерхио Эррера
logoГрегор Кобель
logoМиле Свилар
logoБоруссия Дортмунд
logoОсасуна
logoбундеслига Германия
logoРома
logoЯн Зоммер
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хакими о Мбаппе: «Килиан любит Марокко и местную еду. Он сказал, что наша сборная может выиграть Кубок Африки»
сегодня, 11:48
Тони Кроос: «Роналду – лучший из тех, с кем я играл. Анчелотти – лучший тренер. Лучший матч в жизни – финал ЛЧ против «Ювентуса»
сегодня, 11:29
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Главные новости
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
У Хейлунда 9 голов за «Наполи» во всех турнирах – больше, чем у любого из игроков «МЮ»
7 минут назад
Тимур Гурцкая: «Краснодар» будет чемпионом, «Зенит» займет второе место. В этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури, но до тренера руки не дойдут»
17 минут назад
Кубок Африки. Алжир сыграет с Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар против Камеруна, Габону уступил Мозамбику
25 минут назадLive
Массимилиано Аллегри: «Цель «Милана» – играть в ЛЧ. Для скудетто нужны 82-84 очка, возможно, 86»
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Милан» забил 3 гола «Вероне», «Интер» против «Аталанты»
53 минуты назад
Экс-форвард «Реала» Ринкон: «С Винисиусом клуб сбился с пути – раньше были Ди Стефано, Роналду, Рауль. «Барса» – команда, именно этого не хватает мадридцам»
сегодня, 13:48
«Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на Жонатана из «Крузейро». Петербуржцы хотят 40 млн евро за хавбека («СЭ»)
сегодня, 13:34
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура: 10 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри лидирует в данный момент, «Интер» играет вечером
сегодня, 13:31
«Аталанта» против «Интера» в Серии А. Ставьте на матч и участвуйте в новогоднем розыгрыше!
сегодня, 13:30Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Кроос: «Реал» – лучший клуб мира. Мы очень многого добились. Это были лучшие годы моей карьеры»
6 минут назад
«Кремонезе» – «Наполи». 0:2 – Хейлунд сделал дубль! Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Пономарев о сборной России: «Было бы хорошо сыграть с итальянцами, немцами, французами. Нам нужны серьезные соперники, южноамериканцы – легкий жанр»
12 минут назад
Хейсена раскритиковали за посещение частного зоопарка в Дубае для VIP-персон – он перетягивал канат с тигром. Защитника «Реала» в соцсетях обвинили в содействии жестокому обращению с животными
24 минуты назад
Сын Зидана Люка: «Для меня большая честь играть на Кубке Африки. Алжир хорошо начал, теперь нам нужно победить Буркина-Фасо»
42 минуты назад
Борис Игнатьев о сравнении Сафонова и Акинфеева: «Некорректное. Игорь выделяется стабильностью и отношением к профессиональным обязанностям»
52 минуты назад
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Кристал Пэлас»
54 минуты назад
Аршавин после 1:0 с «Ньюкаслом»: «Вообще не увидел у «МЮ» футболистов. Вратаришка хороший, Доргу тоже нормальный»
56 минут назад
«Милан» разгромил «Верону» – 3:0. Нкунку сделал дубль, Пулишич забил
сегодня, 13:30
Пономарев о возвращении России: «У Дюкова есть оптимистичная информация, голословно делать заявление он не будет. В следующем году будет гораздо лучше»
сегодня, 13:28