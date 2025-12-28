Экс-форвард «Реала» Ринкон: «С Винисиусом клуб сбился с пути – раньше были Ди Стефано, Роналду, Рауль. «Барса» – команда, именно этого не хватает мадридцам»

Ринкон: у «Реала» были Роналду, Рауль, а с Винисиусом они сбились с пути.

Экс-форвард «Реала » Иполито Ринкон считает, что поведение Винисиуса Жуниора дестабилизирует мадридскую команду.

О чрезмерной власти Винисиуса после инцидента с «Золотым мячом»

«Раньше были капитаны, которые поддерживали порядок. Клуб был превыше всех. Ди Стефано, Роналду и Рауль ушли, и «Реал» продолжил свой путь. С Винисиусом же они сбились с пути».

О работе Хаби Алонсо

«Проект обречен, если нет поддержки сверху. В нынешнем «Реале» власть сосредоточена в руках президента [Переса]. Если игроки почувствуют кровь, тренер окажется в очень сложном положении».

О Мбаппе

«Он невероятно силен, но ему пока не хватает харизмы, чтобы управлять такой атмосферой в раздевалке».

О Беллингеме

«Он бегает бесцельно. Хаби нужно вернуть ему его позицию».

О «Барселоне», придерживающейся развитию молодежи и четкому стилю игры

«Они знают, что делают. Они команда. Именно этого нам не хватает в «Реале», – заявил Ринкон.