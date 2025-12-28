«Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на Жонатана из «Крузейро». Петербуржцы хотят 40 млн евро за хавбека («СЭ»)
«Зенит» хочет 40 млн евро за Жерсона.
«Зенит» не заинтересован в обмене полузащитника Жерсона на защитника «Крузейро» Жонатана Жезуса, сообщает «Спорт-Экспресс».
Петербуржцы оценивают 28-летнего бразильца, перешедшего в клуб летом, в 40 млн евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
