  «Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на Жонатана из «Крузейро». Петербуржцы хотят 40 млн евро за хавбека («СЭ»)
«Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на Жонатана из «Крузейро». Петербуржцы хотят 40 млн евро за хавбека («СЭ»)

«Зенит» хочет 40 млн евро за Жерсона.

«Зенит» не заинтересован в обмене полузащитника Жерсона на защитника «Крузейро» Жонатана Жезуса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Петербуржцы оценивают 28-летнего бразильца, перешедшего в клуб летом, в 40 млн евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
