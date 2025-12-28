«Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на Жонатана из «Крузейро». Петербуржцы хотят 40 млн евро за хавбека («СЭ»)

«Зенит» хочет 40 млн евро за Жерсона.

«Зенит » не заинтересован в обмене полузащитника Жерсона на защитника «Крузейро » Жонатана Жезуса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Петербуржцы оценивают 28-летнего бразильца, перешедшего в клуб летом, в 40 млн евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .