Пономарев о возвращении России: «У Дюкова есть оптимистичная информация, голословно делать заявление он не будет. В следующем году будет гораздо лучше»

Пономарев о допуске России: у Дюкова есть позитивная информация, все наладится.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова Александра Дюкова о допуске России к футбольным турнирам.

Ранее президент РФС сказал , что в 2026 году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение вернуть российские клубы и сборные в международные турниры.

– На исполкоме РФС Александр Дюков рассказал, какая ситуация на данный момент по допуску российских команд на международную арену. Он увидел положительные тенденции, в частности решение МОК по индивидуальным видам спорта о допуске наших спортсменов к соревнованиям. Вы видите положительные подвижки?

– Да, безусловно. Раз Дюков так заявляет, это не просто слова. Александр Валерьевич – ответственный человек. Наверняка какие-то подвижки будут на следующий год. Даже в этом году мы увидели положительные тенденции, когда нашим спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях без флага. Это уже здорово. Что-то продвигается вперед. Думаю, что-то наладится на следующий год и встанет на свое место. Дюков просто так голословно делать заявление не будет.

– Вы связываете наше возвращение с политической ситуацией?

– Да. Все будет нормально, раз пошла такая положительная тенденция. Где-то даже прозвучало, что без русских неинтересно смотреть некоторые виды спорта. Поэтому в следующем году будет гораздо лучше.

– Дюков нацеливается на то, что нас включат в ближайшие жеребьевки крупных соревнований. Вы в это верите?

– Да. На пустом месте такие заявления не делаются. Возможно, Дюков что-то не договаривает пока, не хочет говорить об этом прямо, но какую-то оптимистичную информацию он наверняка имеет. Понятно, что сразу это сделать не могут, сказать, пусть русские везде участвуют, но потихонечку все наладится. Это тоже политика, – сказал Пономарев.