«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура: 10 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри лидирует в данный момент, «Интер» играет вечером

«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 15 матчей.

Сегодня «Милан » разгромил «Верону» (3:0) в матче чемпионата Италии.

Команда Массимилиано Аллегри не проигрывает в Серии А с первого тура, когда уступила «Кремонезе» (1:2). С тех пор «россонери» выиграли 10 матчей в лиге и 5 раз сыграли вничью.

«Милан» набрал 35 очков в 16 турах и лидирует в Серии А на данную минуту. «Интер» может опередить соперника в случае победы над «Аталантой» в сегодняшнем матче.