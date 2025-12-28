«Челси» интересуется Уортоном из «Кристал Пэлас» и Андерсоном и Макати из «Ноттингем Форест» (Daily Mail)
«Челси» интересны три молодых полузащитника из АПЛ.
Daily Mail утверждает, что «Челси» интересуется атакующим полузащитником «Ноттингем Форест» Джеймсом Макати. Также интерес к игроку, которого «Манчестер Сити» продал летом за 30 млн фунтов с учетом бонусов, проявляет «Лидс», а «Борнмут», «Фулхэм» и «Сандерленд» хотят арендовать англичанина.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высоко оценивает талант Макати со времен совместной работы в «Манчестер Сити», где Мареска тренировал молодежную команду и был помощником в главной.
Также в сферу интересов «Челси» попали хавбек «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон и полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
