Руни про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Плохое выступление. «МЮ» нужны игроки, Бруну – большая потеря. У них всего 33% владения – фанаты приезжают на «Олд Траффорд» за зрелищной игрой»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни критически оценил игру команды в победном матче против «Ньюкасла» (1:0).
«Честно говоря, я был обеспокоен, когда увидел игру.
Тренер изменил расстановку и перешел на схему с четырьмя защитниками, чего многие и просили. Я знаю, что они не пропустили ни одного гола, но выглядели не очень уверенно, и «Ньюкасл» оказывал на них давление, особенно во втором тайме.
Когда я смотрю на состав и скамейку запасных, я понимаю, что им действительно нужны игроки, которые помогут им бороться за место в первой четверке.
Здорово видеть, что молодые игроки со скамейки запасных получают такой шанс, но это должно происходить в подходящее время. Это совсем нежизнеспособно, им нужны [новые] футболисты. Очевидно, что они потеряли нескольких важных игроков, Бруну [Фернандеш] – это большая потеря.
В матче с «Ньюкаслом» они владели мячом всего 33 процента времени – и я знаю, что, когда болельщики приезжают на «Олд Траффорд», они хотят видеть команду с мячом, зрелищную игру, навесы в штрафную и удары по воротам. Это было плохое выступление, но они нашли способ победить», – сказал Руни в программе Match of the Day.