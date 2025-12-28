Руни про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Плохое выступление. «МЮ» нужны игроки, Бруну – большая потеря. У них всего 33% владения – фанаты приезжают на «Олд Траффорд» за зрелищной игрой»

Руни об «МЮ»: плохая игра с «Ньюкаслом», фанаты не хотят видеть 33% владения.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни критически оценил игру команды в победном матче против «Ньюкасла » (1:0).

«Честно говоря, я был обеспокоен, когда увидел игру.

Тренер изменил расстановку и перешел на схему с четырьмя защитниками, чего многие и просили. Я знаю, что они не пропустили ни одного гола, но выглядели не очень уверенно, и «Ньюкасл» оказывал на них давление, особенно во втором тайме.

Когда я смотрю на состав и скамейку запасных, я понимаю, что им действительно нужны игроки, которые помогут им бороться за место в первой четверке.

Здорово видеть, что молодые игроки со скамейки запасных получают такой шанс, но это должно происходить в подходящее время. Это совсем нежизнеспособно, им нужны [новые] футболисты. Очевидно, что они потеряли нескольких важных игроков, Бруну [Фернандеш] – это большая потеря.

В матче с «Ньюкаслом» они владели мячом всего 33 процента времени – и я знаю, что, когда болельщики приезжают на «Олд Траффорд », они хотят видеть команду с мячом, зрелищную игру, навесы в штрафную и удары по воротам. Это было плохое выступление, но они нашли способ победить», – сказал Руни в программе Match of the Day.