Нкунку сделал дубль в матче с «Вероной», забив с пенальти и с игры. Это первые голы форварда «Милана» в 11 матчах Серии А
Кристофер Нкунку сделал дубль за «Милан».
Форвард «Милана» Кристофер Нкунку сделал дубль в матче с «Вероной» (3:0, второй тайм).
Француз реализовал пенальти на 48-й минуте, а на 53-й забил с игры.
Это первые голы Нкунку за миланцев в Серии А. До этой игры на его счету были 2 результативные передачи в 10 матчах чемпионата. Также нападающий забивал в игре Кубка Италии против «Лечче» (3:0).
Подробная статистика игрока, перешедшего в «Милан» за 37+5 миллиона евро этим летом, доступна здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
