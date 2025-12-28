Нкунку сделал дубль в матче с «Вероной», забив с пенальти и с игры. Это первые голы форварда «Милана» в 11 матчах Серии А

Кристофер Нкунку сделал дубль за «Милан».

Форвард «Милана » Кристофер Нкунку сделал дубль в матче с «Вероной» (3:0, второй тайм).

Француз реализовал пенальти на 48-й минуте, а на 53-й забил с игры.

Это первые голы Нкунку за миланцев в Серии А. До этой игры на его счету были 2 результативные передачи в 10 матчах чемпионата. Также нападающий забивал в игре Кубка Италии против «Лечче» (3:0).

Подробная статистика игрока, перешедшего в «Милан» за 37+5 миллиона евро этим летом, доступна здесь .