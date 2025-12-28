Кроос о фаворитах ЧМ-2026: «Испания, Португалия, Франция. Из неожиданного – Марокко. Бразилию не называю. Уровень Германии пониже, чем у фаворитов»
Тони Кроос назвал четырех фаворитов чемпионата мира-2026.
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио попросил экс-хавбека сборной Германии Тони Крооса назвать четырех фаворитов ЧМ-2026.
«Испания, Португалия, Франция. Так, теперь надо назвать кого-то не из Европы. Или кого-то неожиданного. Назову Марокко. Бразилию не называю, но она тоже может быть среди фаворитов.
Германия всегда упоминается [в числе фаворитов], но я не считаю ее таковой. Я уверен, что сборная дойдет до четвертьфинала или полуфинала, но я думаю, что ее уровень немного ниже [чем у фаворитов]. Хотя в одном матче может произойти все что угодно», – сказал Кроос.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
