Кроос о фаворитах ЧМ-2026: «Испания, Португалия, Франция. Из неожиданного – Марокко. Бразилию не называю. Уровень Германии пониже, чем у фаворитов»

Тони Кроос назвал четырех фаворитов чемпионата мира-2026.

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио попросил экс-хавбека сборной Германии Тони Крооса назвать четырех фаворитов ЧМ-2026.

«Испания, Португалия, Франция. Так, теперь надо назвать кого-то не из Европы. Или кого-то неожиданного. Назову Марокко. Бразилию не называю, но она тоже может быть среди фаворитов.

Германия всегда упоминается [в числе фаворитов], но я не считаю ее таковой. Я уверен, что сборная дойдет до четвертьфинала или полуфинала, но я думаю, что ее уровень немного ниже [чем у фаворитов]. Хотя в одном матче может произойти все что угодно», – сказал Кроос.