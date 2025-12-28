Тюкавин выложил фото с Роналдо: «Взял парочку советов у легенды – весной посмотрим 😄😉»
Константин Тюкавин выложил фото с Роналдо.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин встретил Роналдо Назарио на отдыхе во время зимней паузы в Мир РПЛ.
Россиянин выложил фото с экс-форвардом сборной Бразилии в своем телеграм-канале.
«Взял парочку советов у легенды – весной посмотрим 😄😉», – подписал публикацию Тюкавин.
Фото: t.me/tyukavin7
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Тюкавина
