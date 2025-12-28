«Осипенко спокойно играл бы в сегодняшнем «Ювентусе». Очень качественный защитник». Писарев об игроке «Динамо»

Николай Писарев: Осипенко спокойно бы играл в «Ювентусе».

Тренер сборной России Николай Писарев допустил, что защитник «Динамо » Максим Осипенко смог бы играть в «Ювентусе».

«У всех защитников бывают плохие матчи. И в свои забивают. Даже у моей любимой тройки – Кьеллини , Бонуччи , Бардзальи – были плохие матчи, и были автоголы. И были трудные периоды.

Осипенко – наш российский футболист, очень качественный защитник. Уровня «Ювентуса». В сегодняшнем «Ювентусе» он бы спокойно играл», – заявил Писарев.

Центральные защитники «Ювентуса » на сегодня – Бремер, Пьер Калулу, Федерико Гатти, Ллойд Келли, Даниэле Ругани.