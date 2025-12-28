У Пулишича 8 голов в 11 матчах Серии А. Хавбек «Милана» сравнялся с Лаутаро в гонке бомбардиров – у форварда «Интера» 8 мячей в 15 играх
Кристиан Пулишич сравнялся с Лаутаро Мартинесом по голам в Серии А.
Кристиан Пулишич забил очередной гол в составе «Милан».
«Россонери» принимают «Верону» (1:0, перерыв) в 17-м туре Серии А.
Американец открыл счет на 45-й минуте.
Всего на счету Пулишича 8 голов в 11 матчах нынешнего сезона Серии А.
Он сравнялся по числу забитых мячей с форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом (8 голов в 15 матчах). Теперь футболисты возглавляют бомбардирскую гонку чемпионата Италии.
