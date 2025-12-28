  • Спортс
Скоулз считает Боснича худшим трансфером в истории «МЮ»: «Настолько непрофессиональный, просто смешно. Мяч пнуть не мог, до центра поля не добивал своими ластами»

Пол Скоулз рассказал, почему считает Марка Боснича одним из худших игроков «МЮ».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил о вратаре Марке Босниче, рассуждая о худших трансферах в истории клуба.

Боснич начинал взрослую карьеру в «МЮ» в 1989-м, но практически не играл за клуб в молодости. Он вернулся в клуб в 1999 году, перейдя из «Астон Виллы». Марк был основным вратарем «МЮ» в сезоне 1999/2000, но не играл в следующем после трансфера Фабьена Бартеза. В 2001 году Боснич бесплатно перешел в «Челси».

«Верон был великолепным, талантливым игроком. Не знаю, почему у него ничего не получилось [в «МЮ»], но он был потрясающим футболистом.

Я вспоминаю вратарей, когда пришлось искать замену Петеру Шмейхелю, а заменить его было непросто. У нас было несколько. Я вспоминаю Массимо Таиби, Марка Боснича.

Я считал Марка хорошим вратарем, когда он играл в «Астон Вилле». А потом он перешел к нам. Он был настолько непрофессиональным, что это просто смешно. Обычно, когда идет тренировка ударов с вратарями, делают по 15-20 ударов. Боснич выдыхался после трех: «О нет, поставьте кого-нибудь другого».

Он мяч-то пнуть не мог. Ничего подобного не видел. В первом матче сезона мы играли с «Эвертоном» на выезде, и никто из игроков «МЮ» не мог зацепиться за мяч – Боснич до центра поля не мог добить. День был идеальным, не было никакого ветра. У него была нога размера 50-го, серьезно. И он этими здоровыми ластами все время цеплял землю. Разочарование, честно говоря», – высказался Скоулз на ютуб-канале Overlap.

