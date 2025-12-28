  • Спортс
  • Андрей Аршавин: «Сафонов сейчас сильнее Акинфеева. Матвей уже долбанул Шевалье. У него минусов почти нет»
39

Андрей Аршавин: «Сафонов сейчас сильнее Акинфеева. Матвей уже долбанул Шевалье. У него минусов почти нет»

Игорь Акинфеев: Сафонов сильнее Акинфеева, он уже долбанул Шевалье.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин сравнил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с одноклубником Люкой Шевалье и голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

– Сафонов сильнее Акинфеева? Потенциально или уже сейчас.

– Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева.

– А пиковый Сафонов и пиковый Акинфеев?

– [Матвей] близок, я думаю.

– Расскажи про сильные качества Сафонова.

– Реакция, он высокий, ногами хорошо играет. Минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать. Может, выходы только.

– Он в «ПСЖ» станет первым номером?

– Я уже сказал, что [Сафонов], скорее всего, долбанет Шевалье. Прошло меньше месяца [с моих слов], и он уже его долбанул, – сказал Аршавин.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Fonbet
