Мэр Нью-Йорка Мамдани: «Победа Сенегала над Францией на ЧМ-2002 – одно из моих лучших воспоминаний. Родная Уганда не выходила на ЧМ, поэтому я поддерживал африканские команды»
Родившийся в Уганде мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани рассказал о своей любви к футболу.
О своих лучших воспоминаниях об африканском футболе
«Это было не на Кубке Африки, но все равно это африканский футбол. Обычно мой отец никогда не позволял мне опаздывать в школу, но [во время чемпионата мира] 2002 года, когда Сенегал обыграл Францию в первом матче... Ну, я опоздал (улыбается).
Папа Буба Диоп, 1:0 – одно из моих лучших воспоминаний. Эта сенегальская команда с Анри Камара, Халилу Фадига, Эль-Хаджи Диуфом – яркое воспоминание моей юности».
О том, что во время чемпионатов мира идентифицировал себя с африканскими командами
«Знаете, поскольку мы угандийцы, у нас никогда не было возможности пройти отбор на чемпионат мира… Я вырос, поддерживая каждую вышедшую африканскую команду. Поэтому я колебался между Сенегалом, Алжиром, Марокко, Египтом…»
О шансах Уганды на Кубке Африки
«Я довольно оптимистичен в отношении квалификации, допустим, с 3-го места в группе».
О «темной лошадке» Кубка Африки
«Я мог бы назвать Уганду, но это слишком амбициозно (смеется). Я бы сказал – Сенегал или Египет», – заявил Мамдани в интервью египетско-американскому каналу Pharaohtalks.