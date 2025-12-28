«Атлетико» предложил фанатам выбрать 20 легенд, чьи таблички разместят у стадиона клуба. В списке нет перешедших в «Реал» Уго Санчеса и Куртуа – нынешнюю табличку Тибо регулярно портят
151 831 член «Атлетико» приглашен к участию в голосовании о том, кто из бывших игроков клуба получит табличку на аллее легенд рядом со стадионом «Метрополитано». Голосование будет длиться до 5 января.
Сосьос предлагается выбрать 20 футболистов из 200 предложенных. Клуб пояснил, что кандидаты были отобраны «на основе различных критериев, включая уровень игры, соответствие ценностям «Атлетико», признание и наследие, исторические моменты, а также отношению к клубу и болельщикам».
В списке из 200 игроков нет бывшего вратаря клуба Тибо Куртуа, сейчас выступающего за «Реал». Табличка с его именем есть на нынешней аллее легенд «Атлетико», однако ее регулярно портят и забрасывают мусором. Также в списке нет Уго Санчеса, перешедшего из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году.
В список намеренно не включен ни один из действующих игроков «Атлетико».
Ранее для попадания на аллею нужно было провести 100 матчей за клуб. Больше это условие не действует.