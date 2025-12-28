«Атлетико» предложил фанатам выбрать 20 легенд, чьи таблички разместят у стадиона клуба. В списке нет перешедших в «Реал» Уго Санчеса и Куртуа – нынешнюю табличку Тибо регулярно портят

«Атлетико» проводит опрос среди 150 тысяч членов клуба для определения легенд.

151 831 член «Атлетико» приглашен к участию в голосовании о том, кто из бывших игроков клуба получит табличку на аллее легенд рядом со стадионом «Метрополитано ». Голосование будет длиться до 5 января.

Сосьос предлагается выбрать 20 футболистов из 200 предложенных. Клуб пояснил, что кандидаты были отобраны «на основе различных критериев, включая уровень игры, соответствие ценностям «Атлетико », признание и наследие, исторические моменты, а также отношению к клубу и болельщикам».

В списке из 200 игроков нет бывшего вратаря клуба Тибо Куртуа , сейчас выступающего за «Реал ». Табличка с его именем есть на нынешней аллее легенд «Атлетико», однако ее регулярно портят и забрасывают мусором. Также в списке нет Уго Санчеса , перешедшего из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году.

В список намеренно не включен ни один из действующих игроков «Атлетико».

Ранее для попадания на аллею нужно было провести 100 матчей за клуб. Больше это условие не действует.