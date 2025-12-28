Хакими о Мбаппе: «Килиан любит Марокко и местную еду. Он сказал, что наша сборная может выиграть Кубок Африки»

Хакими о Мбаппе: Килиан сказал, что Марокко может выиграть Кубок Африки.

Защитник «ПСЖ» и марокканской сборной Ашраф Хакими высказался о любви Килиана Мбаппе к Марокко.

Ранее форвард «Реала » и сборной Франции посетил игру Марокко против Мали (1:1) в рамках Кубка Африки. Килиан надел футболку марокканской команды с фамилией Хакими. Ранее футболисты вместе выступали за «ПСЖ ».

«Приятно было видеть Мбаппе здесь, в Марокко. Он любит нашу страну!

Ему нравится Марокко, ему также нравится наша еда... Я так рад его видеть.

Ему понравилось наше выступление, и он сказал, что мы абсолютно точно можем выиграть Кубок Африки», – рассказал Хакими на пресс-конференции.