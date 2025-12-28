Дюков о том, будет ли Россия претендовать на проведение международных турниров: «Если будет возможность. Мы одни из немногих, кто умеет на высоком уровне проводить спортивные мероприятия»
Александр Дюков: Россия умеет проводить массовые спортивные мероприятия.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что после возвращения России на международные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА организация планирует подавать заявки на проведение международных турниров в стране.
Ранее Дюков заявил: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах».
«Россия – одна из тех немногих стран, которые умеют на самом высоком уровне проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому, если будет такая возможность, мы будем [претендовать на проведение международных турниров]», – заявил Дюков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
