19-летний хавбек «Спартака» Плотников поедет на сбор с «Балтикой» на условиях просмотра (Metaratings)
«Балтика» возьмет на сборы Плотникова из «Спартака».
Даниил Плотников привлек интерес «Балтики».
По данным Metaratings, 19-летний полузащитник «Спартака» отправится на первый сбор с калининградским клубом на условиях просмотра. Калининградцы уже направили соответствующий запрос в московский клуб.
В ноябре Плотников побывал на сборе «Ахмата» во время паузы на матчи сборных. В 2025 году Даниил на правах аренды выступал за дзержинский «Химик» в LEON Второй лиге Б.
Футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
