19-летний хавбек «Спартака» Плотников поедет на сбор с «Балтикой» на условиях просмотра (Metaratings)

«Балтика» возьмет на сборы Плотникова из «Спартака».

Даниил Плотников привлек интерес «Балтики».

По данным Metaratings, 19-летний полузащитник «Спартака » отправится на первый сбор с калининградским клубом на условиях просмотра. Калининградцы уже направили соответствующий запрос в московский клуб.

В ноябре Плотников побывал на сборе «Ахмата» во время паузы на матчи сборных. В 2025 году Даниил на правах аренды выступал за дзержинский «Химик » в LEON Второй лиге Б.

Футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.