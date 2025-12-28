Тони Кроос: «Роналду – лучший из тех, с кем я играл. Анчелотти – лучший тренер. Лучший матч в жизни – финал ЛЧ против «Ювентуса»
Тони Кроос назвал Криштиану Роналду лучшим из тех, с кем он играл.
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос в интервью Ромарио рассказал о памятных моментах карьеры.
«Анчелотти – лучший тренер, который у меня был, потому что он лучше всех понимал, как управлять большой командой – не только в плане футбола.
Лучший стадион в мире – «Бернабеу». Лучший матч в жизни – финал Лиги чемпионов против «Ювентуса» («Реал» выиграл со счетом 4:1 в 2017 году – Спортс’‘). Лучший футболист, с которым я когда-либо играл – Роналду.
Все, что я пережил, – это сон», – сказал Кроос.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16835 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости