  Тони Кроос: «Роналду – лучший из тех, с кем я играл. Анчелотти – лучший тренер. Лучший матч в жизни – финал ЛЧ против «Ювентуса»


Тони Кроос: «Роналду – лучший из тех, с кем я играл. Анчелотти – лучший тренер. Лучший матч в жизни – финал ЛЧ против «Ювентуса»

Тони Кроос назвал Криштиану Роналду лучшим из тех, с кем он играл.

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос в интервью Ромарио рассказал о памятных моментах карьеры.

«Анчелотти – лучший тренер, который у меня был, потому что он лучше всех понимал, как управлять большой командой – не только в плане футбола.

Лучший стадион в мире – «Бернабеу». Лучший матч в жизни – финал Лиги чемпионов против «Ювентуса» («Реал» выиграл со счетом 4:1 в 2017 году – Спортс’‘). Лучший футболист, с которым я когда-либо играл – Роналду.

Все, что я пережил, – это сон», – сказал Кроос.

