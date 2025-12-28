Тони Кроос назвал Криштиану Роналду лучшим из тех, с кем он играл.

Бывший полузащитник «Реала » Тони Кроос в интервью Ромарио рассказал о памятных моментах карьеры.

«Анчелотти – лучший тренер, который у меня был, потому что он лучше всех понимал, как управлять большой командой – не только в плане футбола.

Лучший стадион в мире – «Бернабеу». Лучший матч в жизни – финал Лиги чемпионов против «Ювентуса» («Реал» выиграл со счетом 4:1 в 2017 году – Спортс’‘). Лучший футболист, с которым я когда-либо играл – Роналду.

Все, что я пережил, – это сон», – сказал Кроос.