Андрей Аршавин: «Я 200 млн евро сейчас бы стоил, если Гордон и Шешко по 40 млн стоят, а Антони – 100 млн»

Аршавин: если Гордон и Шешко по 40 млн евро стоят, то я 200 млн стоил бы что ли.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин считает завышенной трансферную стоимость современных футболистов.

– Слышишь, если такие футболисты, как [Энтони] Гордон, [Беньямин] Шешко, по 40 млн евро стоят, да, я сколько, 200 млн евро бы стоил?

– Сегодня за сколько тебя «Арсенал» бы купил?

– Я же сказал, я должен 200 млн евро стоить, если эти по 40 млн, если Антони – 100 млн евро, – сказал Аршавин в беседе с комментатором Тимуром Журавелем в выпуске на ютуб-канале Fonbet. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Fonbet
