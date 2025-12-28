Андрей Аршавин: «Я 200 млн евро сейчас бы стоил, если Гордон и Шешко по 40 млн стоят, а Антони – 100 млн»
Аршавин: если Гордон и Шешко по 40 млн евро стоят, то я 200 млн стоил бы что ли.
Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин считает завышенной трансферную стоимость современных футболистов.
– Слышишь, если такие футболисты, как [Энтони] Гордон, [Беньямин] Шешко, по 40 млн евро стоят, да, я сколько, 200 млн евро бы стоил?
– Сегодня за сколько тебя «Арсенал» бы купил?
– Я же сказал, я должен 200 млн евро стоить, если эти по 40 млн, если Антони – 100 млн евро, – сказал Аршавин в беседе с комментатором Тимуром Журавелем в выпуске на ютуб-канале Fonbet.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16837 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Fonbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости