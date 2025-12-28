Кэрроллу грозит тюрьма за нарушение запрета на приближение. Ранее писали, что неназванного экс-игрока сборной Англии задержали по подозрению в попытке изнасилования бывшей девушки
Энди Кэрроллу грозит тюрьма за нарушение судебного запрета.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Энди Кэрролл предстанет перед судом 30 декабря.
По данным The Telegraph, Кэрролла, выступающего за «Дагенхэм» из 6-й лиги Англии, арестовали в апреле этого года. В марте 2025-го Энди нарушил судебный запрет на приближение. Другие подробности дела не сообщаются по юридическим причинам.
Нарушение запрета на приближение является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой тюремное заключение сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что неназванного экс-игрока сборной Англии задержали по подозрению в попытке изнасилования его бывшей девушки. Кэрролл играл за сборную с 2010 по 2012 год.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
