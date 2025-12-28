Мостовой о главном футбольном событии 2025-го: «Чемпионство «Краснодара». С учетом того, что мы нигде не играем, это вдвойне почетно»

Александр Мостовой: чемпионство «Краснодара» – лучшее событие уходящего года.

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал чемпионство «Краснодара » лучшим событием 2025 года в российском футболе.

«Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв в последнем туре «Динамо» со счетом 3:0.

«Лучшее событие в российском футболе в уходящем году – чемпионство «Краснодара». Первый раз в истории клуб стал чемпионом. Это всегда событие.

С учетом того, что мы нигде не играем, это вдвойне почетно. А чего пожелать в новом году, даже не знаю. У всех все есть!» – заявил Мостовой.