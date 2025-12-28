«После того, как ваш большой босс принесет мир». Хиддинк о том, когда будет возможно возвращение российского футбола
Гус Хиддинк о возвращении России: после того, как ваш большой босс принесет мир.
Бывший тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк предположил, когда российские команды смогут вернуться после отстранения.
– Как думаете, может ли сборная России и российские клубы вернуться на международные турниры уже в 2026 году?
– Это возможно. И мы будем надеяться на это! После того, как ваш большой босс принесет мир, – сказал Хиддинк.
