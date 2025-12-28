Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: Медведев предложил учредить премию.
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как «Зенит» принял участие во вручении владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому награды.
Ранее Галицкому вручили награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола.
«Александр Иванович Медведев предложил учредить отдельную премию РПЛ. И он же предложил, чтобы первым номинантом стал Сергей Николаевич Галицкий.
Вручить эту награду было большой честью для меня. И отдельно было приятно, что, несмотря на соперничество и конкуренцию, все клубы единогласно, еще и по инициативе «Зенита», приняли решение вручить награду Сергею Николаевичу. Это о многом говорит!
Александру Ивановичу большое спасибо, Сергея Николаевича еще раз поздравляю», – сказал Алаев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
