Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»

Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: Медведев предложил учредить премию.

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как «Зенит» принял участие во вручении владельцу «Краснодара » Сергею Галицкому награды.

Ранее Галицкому вручили награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола .

«Александр Иванович Медведев предложил учредить отдельную премию РПЛ. И он же предложил, чтобы первым номинантом стал Сергей Николаевич Галицкий.

Вручить эту награду было большой честью для меня. И отдельно было приятно, что, несмотря на соперничество и конкуренцию, все клубы единогласно, еще и по инициативе «Зенита », приняли решение вручить награду Сергею Николаевичу. Это о многом говорит!

Александру Ивановичу большое спасибо, Сергея Николаевича еще раз поздравляю», – сказал Алаев.