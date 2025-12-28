Уоткинс о 2:1 с «Челси»: «Эмери – тактический гений, он изменил игру. Во 2-м тайме он переставил всех так, что у нас появились дополнительный игрок и пространство»

Олли Уоткинс: Эмери – тактический гений, он изменил игру с «Челси».

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о влиянии главного тренера Унаи Эмери на победу против «Челси» в 18-м туре АПЛ (2:1).

«Потрясающая победа. Очевидно, лично для меня прекрасное чувство – выйти на поле и забить два гола. Но в целом невероятно продолжить нашу серию, приехав на трудный стадион к «Челси » и победив.

Он [Эмери ] изменил игру, потому что «Челси» играл «один в один», но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы растягивались. Поэтому, когда я вышел во втором тайме, он выпустил [Джейдона] Санчо к Моргану [Роджерсу] на фланг, и я думаю, это дало нам немного больше пространства, а затем поставил Юри [Тилеманса ] на позицию «десятки», так что у нас там был дополнительный человек. Я бы сказал, что он тактический гений», – заявил Уоткинс для Sky Sports.