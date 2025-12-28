  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уоткинс о 2:1 с «Челси»: «Эмери – тактический гений, он изменил игру. Во 2-м тайме он переставил всех так, что у нас появились дополнительный игрок и пространство»
12

Уоткинс о 2:1 с «Челси»: «Эмери – тактический гений, он изменил игру. Во 2-м тайме он переставил всех так, что у нас появились дополнительный игрок и пространство»

Олли Уоткинс: Эмери – тактический гений, он изменил игру с «Челси».

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о влиянии главного тренера Унаи Эмери на победу против «Челси» в 18-м туре АПЛ (2:1).

«Потрясающая победа. Очевидно, лично для меня прекрасное чувство – выйти на поле и забить два гола. Но в целом невероятно продолжить нашу серию, приехав на трудный стадион к «Челси» и победив.

Он [Эмери] изменил игру, потому что «Челси» играл «один в один», но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы растягивались. Поэтому, когда я вышел во втором тайме, он выпустил [Джейдона] Санчо к Моргану [Роджерсу] на фланг, и я думаю, это дало нам немного больше пространства, а затем поставил Юри [Тилеманса] на позицию «десятки», так что у нас там был дополнительный человек. Я бы сказал, что он тактический гений», – заявил Уоткинс для Sky Sports.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18842 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoАстон Вилла
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoОлли Уоткинс
logoУнаи Эмери
logoМорган Роджерс
logoДжейдон Санчо
logoтактика
logoЮри Тилеманс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмери не считает «Виллу» претендентом на титул АПЛ, несмотря на 3-е место: «Ливерпуль», «Челси» больше нас претендуют на верхние места. Впереди еще около 20 матчей»
27 декабря, 21:16
Мареска об 1:2 от «Астон Виллы»: «Челси» доминировал, пока не пропустил, и должен был забивать еще 2-3 гола. Мы были очень хороши»
27 декабря, 20:26
Эмери о 2:1: «В 1-м тайме «Челси» играл фантастически, доминировал. «Астон Вилле» нужно было проявить страсть, мы не меняли план на игру»
27 декабря, 20:18
Главные новости
«🏆». Илон Маск репостнул слова Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке
вчера, 22:19
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе, Тчуамени и Кунде посетили матч Код-д’Ивуар – Камерун на Кубке Африки
вчера, 22:09Фото
«Интер» лидирует в Серии А после 16 матчей, «Милан» отстает на очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» – на 4 при 17 играх
вчера, 21:57
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар сыграл 1:1 с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику
вчера, 21:56
Раш о госпитализации: «Было страшно, думал, не выживу, я не мог дышать. Это заставило по-новому взглянуть на жизнь, будто мне дали второй шанс»
вчера, 21:39
300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
вчера, 21:37
«Аталанта» уступила «Интеру» – 0:1. Лаутаро забил на 65-й, гол Тюрама отменили
вчера, 21:37
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Аталанту», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
вчера, 21:36
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)
вчера, 23:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Лаутаро и хавбека «Болоньи» Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех. Форвард «Интера» забил в 4 матчах подряд впервые за 4 года
сегодня, 01:18
Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал «Интер». В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»
вчера, 22:37
«У Франка все еще менталитет «Брентфорда» – главное не проиграть, а не выиграть. Не вижу у «Тоттенхэма» четкого стиля». Экс-хавбек «Пэлас» Эмброуз о тренере
вчера, 22:33
«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце
вчера, 22:25
У «Интера» 7 побед и поражение от «Милана» в 8 последних матчах Серии А. Дальше – «Болонья»
вчера, 21:51
У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки – хавбек забил Камеруну. Больше мячей на турнире только у Мареза
вчера, 21:42
Спаллетти сказал «Иди на скамейку» Локателли, недовольному заменой в матче с «Пизой»
вчера, 21:32
Де ла Фуэнте о Хейсене: «Очень зрелый игрок для своего возраста и позиции. Дин не поддается давлению, на него можно положиться с уверенностью»
вчера, 21:09
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»
вчера, 20:39
Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»
вчера, 20:34