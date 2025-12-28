Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»

Эриксен: критика Аморима не помогла игрокам «МЮ», не очень умно выносить все.

Экс-полузащитник «Манчстер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о Рубене Амориме.

В частности, футболиста попросили оценить критику главного тренера в адрес команды: в январе Аморим назвал своих подопечных «возможно, худшей командой в истории «МЮ ».

– Это совсем не помогло. Я имею в виду, что это не было... Я не думаю, что это вообще помогло игрокам. Некоторые вещи, которые можно сказать за закрытыми дверьми, не слишком умно говорить вовне. Это оказывает дополнительное давление и навешивает дополнительный ярлык на игроков, которые и так старались показать себя с лучшей стороны.

Я не думаю, что это вообще помогло, нет. Потом, прав он или нет, неважно, но я думаю, для нас это было что-то вроде: «О, опять это. Еще один заголовок».

– Что вы думаете об Амориме как тренере?

– Он пришел со своими идеями. Он пытался изменить ситуацию, что вы видите до сих пор, пытался добиться своего. Определенные игроки на определенные позиции, на определенный стиль игры – вот в чем он видит успех. Ему предстоит многое изменить, потому что футболисты не привыкли к такой системе. Кроме того, исторически «Юнайтед» всегда предпочитал другую систему. И да, он был очень честен, со мной тоже с самого начала. Я бы сказал, очень-очень честнен, – заявил Эриксен , ныне выступающий за «Вольфсбург».