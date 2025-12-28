  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
11

Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака

В Испании в День дурака написали о желании Роналду поиграть с Месси.

Каталонская газета Mundo Deportivo опубликовала статью о желании форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершить карьеру в «Интер Майами», за который играет нападающий Лионель Месси.

Сегодня, 28 декабря, в испаноязычных странах отмечается День дурака – аналог 1 апреля. В этот день некоторые испаноязычные СМИ публикуют выдуманные, шуточные новости.

В статье Mundo Deportivo пишут, что Роналду поручил своим агентам договориться о переходе в «Интер Майами». Криштиану якобы согласен на понижении зарплаты.

Утверждается, что португалец не хочет завершать карьеру, не поиграв с Месси. Также Роналду «оскорбляет, что в Саудовской Аравии больше говорят о верблюжьих скачках, а не о его голах».

«Известный дерматолог заверил Криштиану, что саудовское солнце не лучшим образом влияет на его нежную кожу. Доктор сказал ему, что его коже больше пойдет на пользу солнце в регионе вроде Майами. Это действительно воодушевило Криштиану.

После завершения футбольной карьеры Криштиану хочет посвятить себя кино. Ходят слухи, что ему предложили сняться в седьмой части «Терминатора», где он сыграет киборга, роль которого изначально исполнил мускулистый Арнольд Шварценеггер. А если чего у Роналду и предостаточно, так это мышц. Криштиану рассматривает свой переход в «Интер Майами» как идеальную отправную точку для последующего перехода в киностудии Paramount и Metro-Goldwyn-Mayer.

Будучи одержимым рекордом по количеству забитых голов в футболе, Роналду понимает, что единственный, кто может побить его рекорд – это Месси. Вот почему он хочет играть с ним: чтобы незаметно лишать Лео возможности реализовывать штрафные и пенальти, а также извлекать выгоду из его волшебных голевых передач», – пишет Mundo Deportivo.

Что для нас значат Месси и Роналду

Месси и Роналду после Европы: у кого больше голов, ассистов и трофеев

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18842 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoМЛС
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках
23 декабря, 16:32
Альваро Негредо: «Роналду и Месси захотят уйти в статусе номера один. Криштиану еще не сказал последнего слова. Выиграть трофей – хороший способ завершить карьера»
19 декабря, 22:28
Мостовой о Месси и Роналду: «Они выиграли на 10 жизней вперед и установили рекордов на 50 лет вперед. Забивают столько, сколько другие в 20 лет не могут даже до ворот добить»
14 декабря, 17:14
Главные новости
«🏆». Илон Маск репостнул слова Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке
вчера, 22:19
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе, Тчуамени и Кунде посетили матч Код-д’Ивуар – Камерун на Кубке Африки
вчера, 22:09Фото
«Интер» лидирует в Серии А после 16 матчей, «Милан» отстает на очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» – на 4 при 17 играх
вчера, 21:57
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар сыграл 1:1 с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику
вчера, 21:56
Раш о госпитализации: «Было страшно, думал, не выживу, я не мог дышать. Это заставило по-новому взглянуть на жизнь, будто мне дали второй шанс»
вчера, 21:39
300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
вчера, 21:37
«Аталанта» уступила «Интеру» – 0:1. Лаутаро забил на 65-й, гол Тюрама отменили
вчера, 21:37
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Аталанту», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
вчера, 21:36
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)
вчера, 23:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Лаутаро и хавбека «Болоньи» Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех. Форвард «Интера» забил в 4 матчах подряд впервые за 4 года
сегодня, 01:18
Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал «Интер». В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»
вчера, 22:37
«У Франка все еще менталитет «Брентфорда» – главное не проиграть, а не выиграть. Не вижу у «Тоттенхэма» четкого стиля». Экс-хавбек «Пэлас» Эмброуз о тренере
вчера, 22:33
«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце
вчера, 22:25
У «Интера» 7 побед и поражение от «Милана» в 8 последних матчах Серии А. Дальше – «Болонья»
вчера, 21:51
У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки – хавбек забил Камеруну. Больше мячей на турнире только у Мареза
вчера, 21:42
Спаллетти сказал «Иди на скамейку» Локателли, недовольному заменой в матче с «Пизой»
вчера, 21:32
Де ла Фуэнте о Хейсене: «Очень зрелый игрок для своего возраста и позиции. Дин не поддается давлению, на него можно положиться с уверенностью»
вчера, 21:09
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»
вчера, 20:39
Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»
вчера, 20:34