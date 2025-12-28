  • Спортс
2

Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»

Бушманов: Жедсон – лучший трансфер, это высококлассный футболист.

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал подписание Жедсона Фернандеша лучшим трансфером первой части сезона Мир РПЛ.

Португальский полузащитник перешел в «Спартак» из «Бешикташа» за 20 млн евро в июле 2025 года.

– Лучший трансфер первой части сезона – Жедсон Фернандеш. Он лучше всех себя проявил. Понятно, что результат у «Спартака» неудовлетворительный, но футбольное мастерство у Жедсона на высоком уровне. Сразу было видно, что это классный игрок.

– Стоит ли обращать внимание на сумму его трансфера?

– Когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, РПЛ становится интереснее. Жедсон – высококлассный футболист, – заявил Бушманов.

В сезоне-2025/26 Жедсон Фернандеш провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЖедсон Фернандеш
деньги
logoЕвгений Бушманов
