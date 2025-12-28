Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал подписание Жедсона Фернандеша лучшим трансфером первой части сезона Мир РПЛ.
Португальский полузащитник перешел в «Спартак» из «Бешикташа» за 20 млн евро в июле 2025 года.
– Лучший трансфер первой части сезона – Жедсон Фернандеш. Он лучше всех себя проявил. Понятно, что результат у «Спартака» неудовлетворительный, но футбольное мастерство у Жедсона на высоком уровне. Сразу было видно, что это классный игрок.
– Стоит ли обращать внимание на сумму его трансфера?
– Когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, РПЛ становится интереснее. Жедсон – высококлассный футболист, – заявил Бушманов.
В сезоне-2025/26 Жедсон Фернандеш провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.