«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил ситуацию с авторством гола в ворота сборной Германии.
Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.
– Ты расстроился, что у тебя отобрали гол?
– Нет, я не расстроился.
– Почему не расстроился? Все же расстраиваются.
– Потому что на меня это никак не влияет, но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что ФИФА признала – это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча, – сказал Аршавин в беседе с комментатором Тимуром Журавелем.
