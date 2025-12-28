«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова

Аршавин о возможном голе Кержакова: все равно считаю, что забил я.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил ситуацию с авторством гола в ворота сборной Германии.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

– Ты расстроился, что у тебя отобрали гол?

– Нет, я не расстроился.

– Почему не расстроился? Все же расстраиваются.

– Потому что на меня это никак не влияет, но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что ФИФА признала – это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча, – сказал Аршавин в беседе с комментатором Тимуром Журавелем .

Спор Кержакова и Дзюбы из-за рекорда – цирк