Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
Тони Кроос о 48 сборных на ЧМ: я против, уровень падает.
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос недоволен расширением чемпионата мира до 48 команд.
«Здорово, что в чемпионате мира может участвовать много стран, но я против того, чтобы сейчас играло больше сборных. Мы должны заботиться об игроках и уровне турнира. При таком количестве команд мы увидим много матчей с уверенными победами и разгромами, а это не те матчи, которые хотят видеть болельщики. Это будет еще один отборочный раунд.
Для меня важны хорошие, качественные матчи. Мне не нравится, когда игры заканчиваются со счетом 5:0 или 6:0.
Я знаю, что игроки приезжают на чемпионат мира уставшими, а теперь они играют больше матчей на чемпионате мира. Уровень падает», – сказал Кроос в интервью Ромарио.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
