40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м

40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже.

Празднования ультрас «ПСЖ » закончились арестами.

Болельщики жгли дымовые шашки и запустили фейерверки в субботу вечером в Париже, чтобы отпраздновать успешный год для столичного клуба, завершившийся шестью трофеями, сообщает RMC Sport.

Как видно на видеороликах, размещенных в социальных сетях, фанаты зажгли десятки красных дымовых шашек вокруг Варшавской площади и набережной Трокадеро, на мосту, обращенном к Эйфелевой башне.

По данным BFMTV и Le Parisien, 40 человек были арестованы полицией. Несмотря на отсутствие пострадавших, было начато расследование.

Напомним, 17 декабря «ПСЖ» завоевал Межконтинентальный кубок Фифа. До этого команда Луиса Энрике стала победителем Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.