Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м
Криштиану Роналду 14-й раз за карьеру забил 40 голов за год.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дубль в матче лиги Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Эти голы стали для него 39-м и 40-м в 2025 году во всех турнирах за клуб и сборную Португалии.
2025-й стал для Роналду 14-м годом, в котором ему удалось забить 40 или более голов.
Годы, в которых Роналду забил 40 или более голов:
2010 – 48 голов
2011 – 60 голов
2012 – 63 гола
2013 – 69 голов
2014 – 61 гол
2015 – 57 голов
2016 – 55 голов
2017 – 53 гола
2018 – 49 голов
2020 – 44 гола
2021 – 47 голов
2023 – 54 гола
2024 – 43 гола
2025 – 40 голов.
Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
