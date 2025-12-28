Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м

Криштиану Роналду 14-й раз за карьеру забил 40 голов за год.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду сделал дубль в матче лиги Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Эти голы стали для него 39-м и 40-м в 2025 году во всех турнирах за клуб и сборную Португалии .

2025-й стал для Роналду 14-м годом, в котором ему удалось забить 40 или более голов.

Годы, в которых Роналду забил 40 или более голов:

2010 – 48 голов

2011 – 60 голов

2012 – 63 гола

2013 – 69 голов

2014 – 61 гол

2015 – 57 голов

2016 – 55 голов

2017 – 53 гола

2018 – 49 голов

2020 – 44 гола

2021 – 47 голов

2023 – 54 гола

2024 – 43 гола

2025 – 40 голов.