35

Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м

Криштиану Роналду 14-й раз за карьеру забил 40 голов за год.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дубль в матче лиги Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Эти голы стали для него 39-м и 40-м в 2025 году во всех турнирах за клуб и сборную Португалии.

2025-й стал для Роналду 14-м годом, в котором ему удалось забить 40 или более голов.

Годы, в которых Роналду забил 40 или более голов:

2010 – 48 голов
2011 – 60 голов
2012 – 63 гола
2013 – 69 голов
2014 – 61 гол
2015 – 57 голов
2016 – 55 голов
2017 – 53 гола
2018 – 49 голов
2020 – 44 гола
2021 – 47 голов
2023 – 54 гола
2024 – 43 гола
2025 – 40 голов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16699 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил 40 голов в 2025-м. Криштиану отреагировал: «40 голов в 40 лет 🧑‍🦳😂»
сегодня, 08:30Фото
Роналду о лидерстве «Аль-Насра» в саудовской лиге: «Никто не становится чемпионом в середине сезона. У нас сейчас хороший момент, но нужно двигаться вперед»
вчера, 18:48
Роналду после дубля и 3:0 с «Аль-Охдудом»: «Упорный труд – это путь к успеху!»
вчера, 17:35
Главные новости
«После того, как ваш большой босс принесет мир». Хиддинк о том, когда будет возможно возвращение российского футбола
3 минуты назад
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
12 минут назад
Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»
24 минуты назад
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
44 минуты назадВидео
Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
59 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Вероной», «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Интер» против «Аталанты»
сегодня, 09:58
Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
сегодня, 09:12
Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
сегодня, 08:59
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Уоткинс о 2:1 с «Челси»: «Эмери – тактический гений, он изменил игру. Во 2-м тайме он переставил всех так, что у нас появились дополнительный игрок и пространство»
5 минут назад
«Милан» – «Верона». Нкунку, Модрич и Пулишич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
19 минут назад
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
24 минуты назад
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
45 минут назад
40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м
сегодня, 09:59
Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»
сегодня, 09:49
Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»
сегодня, 09:29
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
сегодня, 09:26
Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
сегодня, 09:12
Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»
сегодня, 08:39