Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»

Спаллетти: люблю Йылдыза как сына, он сильно влияет на игру «Ювентуса».

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о Кенане Йылдызе после победы над «Пизой» в 17-м туре Серии А (2:0).

20-летний полузащитник отметился голом на 92-й минуте.

«Йылдыз – наш номер 10, хорошо это или плохо, он должен взять на себя эту ответственность. Я люблю его как сына, потому что знаю, что он может изменить ситуацию для нас, заставить нас перевернуть игру в любой момент матча.

Поэтому мы пытаемся правильно говорить с ним, иногда пробуем и другие способы, но никто не сможет заставить меня усомниться в его большой готовности, его личности, понимании важной роли.

Я могу говорить ему какие-то вещи, и он должен быть внимателен с этим, потому что, как я уже сказал, я люблю его», – заявил Спаллетти в интервью DAZN.