Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: одного недостаточно, он это поймет.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о полузащитнике Флориане Виртце, забившем первый гол за команду в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).
«Совершенно уверен, что Виртц почувствовал облегчение. Я видел его реакцию на гол, его партнеры по команде были очень рады за него.
В футболе нас в основном оценивают по результатам, а отдельных игроков – по голам и голевым передачам. Возможно, это справедливо. Но иногда мы забываем, что еще нужно делать во время матчей.
Виртц провел несколько хороших игр за «Ливерпуль». Он становится лучше с каждым матчем. Он набирал форму, приближался к первому мячу, так что его гол неудивителен. Но он первым поймет, что одного гола недостаточно», – сказал Слот.
