Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»

Кристиан Вьери: Хейлунд может быть в топ-5 лучших центрфорвардов мира.

Экс-форвард сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил качества Расмуса Хейлунда.

22-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» выступает за «Наполи» на правах аренды.

– Кто должен играть после возвращения [Ромелу] Лукаку, бельгиец или Хейлунд?

– Я считаю Хейлунда потенциально одним из пяти лучших центральных нападающих в мире. Он может забивать голы, но умеет и атаковать из глубины и изматывать оборону. Добавим, что у него техничная левая, сильная голова и тело: короче говоря, у него есть все.

Нелегко отнять у него место, но надо сказать, что Лукаку тоже умеет заставить партнеров по команде хорошо играть. И то, и другое нужно, но решение, кто будет играть, зависит только от Конте: вот еще одна прекрасная проблема, которую нужно решить! – сказал Вьери.