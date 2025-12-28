Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»

Аршавин о сборной: Кержаков с Дзюбой могут два тайма сыграть, если не умрут.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин порассуждал о возможном вызове в национальную команду Александра Кержакова и Артема Дзюбы для определения лучшего бомбардира.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

– А как Керж? В какой форме?

– В очень хорошей.

— То есть он выйдет и забьет сейчас за сборную?

– Ну, Брунею он трешку, думаю, положит.

– Короче, советуем Карпину вызвать Дзюбу и Кержакова и решить в очном споре, дав им сколько? По тайму?

– Да они могут, не знаю, если не умрут, могут и два [тайма] играть.

– Кто первый умрет?

– Нет, там вопрос – порознь их или вместе, понимаешь?

– Порознь. Потому что они никогда друг другу мяч не отдадут.

– В этом и прикол, – сказал Аршавин в выпуске на ютуб-канале Fonbet.