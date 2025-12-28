Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин порассуждал о возможном вызове в национальную команду Александра Кержакова и Артема Дзюбы для определения лучшего бомбардира.
Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.
– А как Керж? В какой форме?
– В очень хорошей.
— То есть он выйдет и забьет сейчас за сборную?
– Ну, Брунею он трешку, думаю, положит.
– Короче, советуем Карпину вызвать Дзюбу и Кержакова и решить в очном споре, дав им сколько? По тайму?
– Да они могут, не знаю, если не умрут, могут и два [тайма] играть.
– Кто первый умрет?
– Нет, там вопрос – порознь их или вместе, понимаешь?
– Порознь. Потому что они никогда друг другу мяч не отдадут.
– В этом и прикол, – сказал Аршавин в выпуске на ютуб-канале Fonbet.