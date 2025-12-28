Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
Кристиан Эриксен: футбол изменился, в нем гораздо больше статистики.
Полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен высказался о тенденциях современного футбола.
«Мой мозг всегда работал быстрее ног – к счастью, все так и остается. Но футбол немного изменился: теперь в нем гораздо больше статистики, GPS, высокоскоростных рывков, подсчета цифр. Самой игре уделяется меньше внимания.
Сейчас все 90 минут проходят на полной скорости. Мы теряем, скажем так, игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров. Сейчас многое сводится к контролируемому способу вписаться в систему», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма», «Интера» и «Манчестер Юнайтед».
Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
