Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»

Кристиан Эриксен: футбол изменился, в нем гораздо больше статистики.

Полузащитник «Вольфсбурга » Кристиан Эриксен высказался о тенденциях современного футбола.

«Мой мозг всегда работал быстрее ног – к счастью, все так и остается. Но футбол немного изменился: теперь в нем гораздо больше статистики, GPS, высокоскоростных рывков, подсчета цифр. Самой игре уделяется меньше внимания.

Сейчас все 90 минут проходят на полной скорости. Мы теряем, скажем так, игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров. Сейчас многое сводится к контролируемому способу вписаться в систему», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма», «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

