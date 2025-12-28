Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»

Александр Алиев: Газзаев – ноль как тренер.

Экс-полузащитник «Динамо » Киев Александр Алиев раскритиковал бывшего главного тренера клуба Валерия Газзаева.

«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина , это действительно так.

Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА . Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все.

Как тренер он просто ноль! Мое личное мнение – это ноль!» – сказал Алиев в выпуске на ютуб-канале «Футбольный Диван».