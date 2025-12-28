Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
Александр Алиев: Газзаев – ноль как тренер.
Экс-полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев раскритиковал бывшего главного тренера клуба Валерия Газзаева.
«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так.
Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все.
Как тренер он просто ноль! Мое личное мнение – это ноль!» – сказал Алиев в выпуске на ютуб-канале «Футбольный Диван».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Футбольний Диван»
