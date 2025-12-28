Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»

Магомед Оздоев: Мусаев – сильнейший тренер России, «Краснодар» – машина.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев назвал сильнейшего тренера России.

– Сильнейший тренер России?

– Мусаев. Нелегко после чемпионства поддерживать уровень и по-прежнему вести команду первой.

Раньше я всегда называл Семака: он выигрывал чемпионат каждый год, что тоже непросто. Но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре».

– В последнем интервью ты называл игру «Краснодара» с забросами за Кордобу банальной и примитивной, не краснодарской.

– Они ведь тогда чуть не упустили чемпионство.

– Нынешний «Краснодар» нравится больше?

– Да, сейчас они цельные. Команда стала машиной. Напористой, мощной. Моментами играет в прекрасный атакующий футбол, а моментами прекрасно обороняется, не теряя качеств впереди. «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона, – сказал игравший за «Зенит» Оздоев.