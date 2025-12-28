  • Спортс
  • «Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
24

«Реал» не будет приобретать плеймейкера в зимнее трансферное окно.

«Реал» может остаться без трансферов в полузащиту этой зимой.

Ранее сообщалось, в клубе отчетливо понимают необходимость в подписании креативного полузащитника после ухода Луки Модрича в «Милан». Клуб целенаправленно искал замену хорвату еще в прошлом сезоне.

Однако, как пишет Marca, у команды Хаби Алонсо есть игроки, которые могут взять на себя эту роль.

Так, упоминается Арда Гюлер, на которого сделал ставку новый тренер. В этом сезоне турецкий игрок уже провел на поле намного больше минут, чем прежде. 

Эдуардо Камавинга – еще один кандидат на управление игрой в основе. Считается, что он может получить более важную роль в 2026 году.

Есть и другие, более атакующие игроки, такие как Федерико Вальверде или Джуд Беллингем, которых Хаби может задействовать в качестве плеймейкеров. Отмечается, что в новом году предстоит решить, в какой роли Джуд лучше всего вписывается в схему игры «Реала».

Вместе с тем, по информации Marca, мадридцы намерены сделать выводы о потребностях команды на втором этапе сезона, чтобы принять решение о летних трансферах.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
