«Ростов» хочет продлить Миронова и продать Мохеби за 1,5 млн евро («Мутко против»)

«Ростов» хочет продлить Миронова и продать Мохеби за 1,5 млн евро.
«Ростов» ведет переговоры с хавбеком Алексеем Мироновым о продлении контракта, сообщает «Мутко против».
Действующее соглашение с 25-летним игроком рассчитано до декабря 2027 года, но дончане планируют переподписать Миронова на три года на улучшенных для него условиях, увеличив при этом сумму выкупа.
В 17 матчах сезона РПЛ хавбек забил один гол.
Кроме того, по данным источника, «Ростов» не смог договориться о продлении контракта с полузащитником Мохаммадом Мохеби, который в июне 2026 года может стать свободным агентом.
Теперь клуб попытается продать 27-летнего иранца за 1,5 млн евро. К футболисту есть предварительный интерес из Турции.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Мохеби 1 гол и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
