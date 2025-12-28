«Ростов» хочет продлить Миронова и продать Мохеби за 1,5 млн евро («Мутко против»)

«Ростов» хочет продлить Миронова и продать Мохеби за 1,5 млн евро.

«Ростов » ведет переговоры с хавбеком Алексеем Мироновым о продлении контракта, сообщает «Мутко против».

Действующее соглашение с 25-летним игроком рассчитано до декабря 2027 года, но дончане планируют переподписать Миронова на три года на улучшенных для него условиях, увеличив при этом сумму выкупа.

В 17 матчах сезона РПЛ хавбек забил один гол.

Кроме того, по данным источника, «Ростов» не смог договориться о продлении контракта с полузащитником Мохаммадом Мохеби , который в июне 2026 года может стать свободным агентом.

Теперь клуб попытается продать 27-летнего иранца за 1,5 млн евро. К футболисту есть предварительный интерес из Турции.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Мохеби 1 гол и 2 ассиста.