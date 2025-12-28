«Аталанта» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Интер» сыграет с «Аталантой».

«Интер» сыграет в гостях с «Аталантой» в 17-м туре Серии А.

Матч пройдет на стадионе «Адзурри д′Италия».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

