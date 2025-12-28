«Аталанта» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«Интер» сыграет с «Аталантой».
«Интер» сыграет в гостях с «Аталантой» в 17-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Адзурри д′Италия».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
