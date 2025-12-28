«Локо» продлит контракт с тренером молодежки Хохловым, Билялетдинов войдет в штаб
«Локомотив» продлит контракт с тренером молодежной команды Дмитрием Хохловым на один год.
50-летний специалист возглавляет молодежку красно-зеленых с декабря 2023-го.
По данным Legalbet, ассистентом Хохлова станет бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов.
В минувшем сезоне молодежка «Локо» заняла в МФЛ 4-е место.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16683 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости