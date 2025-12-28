«Локо» продлит контракт с тренером молодежки Хохловым, Билялетдинов войдет в штаб

«Локомотив » продлит контракт с тренером молодежной команды Дмитрием Хохловым на один год.

50-летний специалист возглавляет молодежку красно-зеленых с декабря 2023-го.

По данным Legalbet, ассистентом Хохлова станет бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов .

В минувшем сезоне молодежка «Локо» заняла в МФЛ 4-е место.