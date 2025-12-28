Зимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля, Алаев подтвердил. В турнире сыграют «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо»

Зимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля.

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда пройдет Зимний кубок РПЛ.

— Могу подтвердить: турнир состоится. Сроки проведения — с 3 по 10 февраля. Всех тех, кто сделал так, что турнир состоится, несмотря на сложные финансово-экономические обстоятельства, хочу поблагодарить — партнеров турнира, команды. Мы продолжаем хорошую традицию проведения турнира.

— Сколько участников?

— Четыре клуба. Все официально объявим во вторник, – сказал Алаев.

По информации «РБ Спорт», в турнире примут участие «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».